Cierran puertos del Pacífico por cercanía del huracán Simón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 15:26:26

Manzanillo, Colima, 10 de octubre de 2026.- Varios puertos del océano Pacífico permanecen cerrados como medida de precaución ante la cercanía del huracán Simón que alcanzó la categoría 4 y mantiene fuertes vientos, informó la Secretaría de Marina.

La medida afecta a embarcaciones grandes en Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán. En el caso de las embarcaciones pequeñas, las restricciones también incluyen puertos de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Guerrero, entre ellos Puerto Vallarta, Acapulco y Zihuatanejo.

El huracán se encontraba a unos 185 kilómetros de Manzanillo y a 345 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco. Sus vientos alcanzaban los 240 kilómetros por hora, con rachas de hasta 295 kilómetros por hora, mientras avanzaba lentamente hacia el norte.

Por su cercanía a las costas mexicanas, las autoridades mantienen avisos preventivos en zonas de Michoacán, Colima y Nayarit, además de las Islas Marías, ante la posibilidad de que se presenten fuertes vientos.

Protección Civil pidió a la población seguir las indicaciones oficiales y evitar actividades en el mar y las zonas cercanas a la costa mientras continúe el riesgo por el paso del huracán.