Víctor Manríquez convoca a fortalecer la agenda de género en el marco de los 30 años de Beijing

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre del 2025.- Al conmemorar en Morelia los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, el llamado es seguir trabajando desde todas las trincheras para fortalecer la agenda de género y a no detener la lucha por los derechos de las mujeres,subrayó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Manríquez González, tras celebrar la participación de mujeres lideresas, militantes y especialistas en la agenda de género en Morelia.

Durante el encuentro realizado en Morelia, subrayó que Beijing sigue siendo un referente mundial y un recordatorio de que la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas continúa vigente.

“Tres décadas después, el mensaje permanece, no podemos aflojar, ya que la igualdad es una tarea permanente y en Movimiento Ciudadano estamos decididos a sostenerla y ampliarla”.

La jornada contó con la participación de la diputada federal Patricia Mercado, una de las voces más reconocidas del país en materia de igualdad sustantiva. Con la ponencia “Avances y retos en la construcción de la igualdad en México”, se abordaron temas como participación política, combate a la violencia de género, derechos laborales, autonomía económica y fortalecimiento institucional para garantizar oportunidades equitativas.

El coordinador estatal señaló la importancia de mantener espacios de diálogo que permitan actualizar estrategias públicas y partidistas. “Beijing no fue un momento, es camino, es presente y es futuro y ese contexto, Movimiento Ciudadano seguirá poniendo al centro la dignidad y la libertad de las mujeres”.

El evento fue parte de las actividades de Mujeres en Movimiento y reunió a decenas de participantes comprometidas con el avance de las políticas derivadas de los acuerdos firmados en 1995 durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer.

Víctor Manríquez agradeció la presencia y liderazgo de Patricia Mercado, así como la coordinación realizada por Jimena Berthely, quien hizo posible este espacio de reflexión, además del acompañamiento de la diputada Grecia Aguilar, coordinadora de la Bancada Naranja en Michoacán.

“Lo que sigue es construir sobre lo avanzado, cerrar brechas y garantizar que las nuevas generaciones vivan en un México más justo”, concluyó Víctor Manríquez González.