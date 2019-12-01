Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 19:16:14

Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- Para garantizar el respeto al derecho al trabajo de las personas que se desempeñan en los municipios y erradicar el endeudamiento de los Ayuntamientos y Concejos comunales ante el pago de laudos y demandas laborales, el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez presentó una iniciativa de ley.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dio a conocer que la propuesta busca modificar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Al hacer uso de la tribuna explicó que un problema recurrente en los municipios son los laudos y demandas laborales que generan gastos que no pueden ser cubiertos por la austeridad en los presupuestos.

En ese sentido, detalló que se busca evitar un cuello de botella que constituya un gasto oneroso y un juicio interminable para los trabajadores.

Indicó que la propuesta está enfocada a que los Ayuntamientos y Concejos municipales puedan pedir a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, una ampliación presupuestal para pagar laudos y sentencias laborales.

Y delimitó que para transparentar este procedimiento y dar certeza y claridad al dinero, la autoridad deberá entregar la solicitud por escrito con los detalles y monto del caso; así como un informe de sus finanzas que justifique la falta de recursos para atender el asunto.

Y aclaró que el dinero solo será usado en el pago de laudos con el compromiso de comprobar la operación.

Dijo que al igual que la propuesta, que anteriormente presentó, para que los municipios puedan solicitar una ampliación de presupuesto a la Secretaría de Finanzas y Administración, ahora se busca otorgar atribuciones a los municipios para atender esta problemática que es una constante cuando se presentan demandas laborales.