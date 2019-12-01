Viaje a la Sierra Gorda fue por promoción turística y no personal: Felifer Macías 

Viaje a la Sierra Gorda fue por promoción turística y no personal: Felifer Macías 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 18:39:33
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Querétaro, Querétaro, a 15 de abril de 2026.- Tras las críticas en redes sociales por el viaje que hizo el fin de semana a la Sierra Gorda, Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, aclaró que el recorrido que hizo fue para hacer promoción turística y no personal.

Destacó la importancia del turismo religioso como uno de los principales motores de atracción turística para la ciudad, en el marco de la estrategia municipal de promoción de la ruta religiosa de reliquias y del camino de Fray Junípero Serra, que inicia en el convento de la Cruz.

Explicó que este proyecto se desarrolla en coordinación con monseñor Martín Lara y con Pepe Niembro, director del Museo de Arte Sacro, con quienes se busca fortalecer la oferta turística y atraer inversión.

“El turismo religioso es probablemente nuestra mayor ancla de turismo para la ciudad”.
Subrayó que su administración trabaja desde tempranas horas en la promoción de estas estrategias y en la atención inmediata a los acontecimientos de la ciudad, como lo ocurrido el pasado fin de semana con las lluvias. “Estamos comprometidos con dar resultados y con un trabajo permanente en beneficio de la ciudadanía”.

Reconoció que el avance de su gobierno ha generado críticas y descalificaciones en redes sociales por parte de actores políticos. 

“Ya vamos a llegar a la etapa donde la guerra sucia, el desprestigio y las mentiras serán constantes en Facebook, Instagram y TikTok. Eso no me distrae, es señal de que vamos muy bien y que estamos trabajando de manera comprometida con nuestra ciudad”.

La intención de hacer este recorrido turístico, dijo, es porque el municipio busca consolidar a Querétaro como un referente nacional en turismo religioso, fortaleciendo al mismo tiempo la economía local y la identidad cultural de la región.

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