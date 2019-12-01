Veracruz saldrá adelante con la fuerza de su gente; el PRI está con quienes hoy más lo necesitan”: Adolfo Ramírez Arana

Xalapa, Veracruz, a 13 de octubre de 2025.- El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, Adolfo Ramírez Arana, se solidarizó hoy con las familias damnificadas de la zona norte del estado de Veracruz, quienes han sufrido graves afectaciones por los recientes fenómenos meteorológicos “expresamos nuestra solidaridad y apoyo a la gente que está sufriendo en el norte del estado de Veracruz por las inclemencias el tiempo”. El líder partidista hizo un llamado a la acción inmediata y eficaz por parte de las autoridades ante la emergencia.

“Hoy, Álamo, Poza Rica, están totalmente en destrucción, 22 municipios en estado de emergencia, vamos a salir adelante con el apoyo de la sociedad civil, Veracruz va a salir con las ganas y apoyo de nuestra gente”.

Al mismo tiempo, Ramírez Arana lamentó profundamente que miles de personas estén padeciendo las consecuencias de una respuesta gubernamental tardía e ineficiente, señaló que “muchas familias están sufriendo por la falta de prevención que no se dio a tiempo, no se suspendieron clases en Poza Rica, hasta altas horas de la noche”. Indicó que el Gobierno no emitió las alertas a tiempo, las acciones de Protección Civil resultaron insuficientes y, lo más crítico, los apoyos oficiales no han fluido de manera ágil y oportuna tras la contingencia.

“Hoy tenemos más de 300 mil damnificados, gente que perdió todo, pero lo más lamentable son las pérdidas humanas, no hay una cifra exacta pero hay cientos de desaparecidos y nos tratan de ocultar los datos”.

En contraste con la inacción oficial, el Presidente del PRI resaltó que es la propia ciudadanía quien se ha volcado a ayudar a sus vecinos. En este sentido, informó que el partido ha lanzado un ‘Centro de Acopio’ para llevar ayuda a los damnificados y damnificadas, destacando que son los ciudadanos quienes están dando la cara ante la ausencia de las autoridades.

“Veo una protección civil totalmente deficiente, un Gobierno del Estado que no ha resuelto nada y un Gobierno Federal que ayer hizo presencia la Presidenta de la República, con total indolencia, callando a las personas que demandaban un apoyo, un respaldo, información sobre los desaparecidos, que ni siquiera ellos, la tienen”.

El líder priista remarcó que esta situación es una consecuencia directa de la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en 2021, una decisión impulsada por el partido en el gobierno que dejó un vacío institucional sin ofrecer un sistema mejor. La desaparición de este fideicomiso, que anualmente contaba con recursos de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos, representó un recorte millonario a la capacidad de respuesta ante emergencias. Tras esa lamentable decisión de Morena, hoy en día, cada tragedia se atiende tarde, mal y, peor aún, con fines políticos.

Ramírez Arana agregó “ante la problemática, hoy resaltamos la solidaridad de los ciudadanos veracruzanos, de las empresas, de quienes se han sumado, desde diferentes municipios; el PRI está sumado desde el primer momento, habilitamos centros de acopio en gran parte del estado a través de los Comités Municipales, y llevaremos los víveres en los próximos días”. En ese sentido, denunció que existen reportes donde gobiernos municipales de Morena están impidiendo el reparto de ayuda por parte de la sociedad civil, una acción que calificó de mezquina e inhumana en medio de la desgracia.

El Presidente del PRI recordó que “cuando el PRI gobernaba, existía el FONDEN, un instrumento que permitía una respuesta inmediata y técnica, llegando a los afectados en horas, con recursos para la reconstrucción y apoyos transparentes, sin la politización y la lentitud que hoy padecemos. Es urgente que el Gobierno Federal rectifique y asuma su responsabilidad total en la atención de los desastres naturales”. El líder priista agregó “a mí me tocó en el 2010 el huracán Karl, cuando el Gobernador Fidel Herrera, hablaba personalmente y decía que teníamos que evacuar a altas horas de la noche y nos tenía a todos trabajando, porque el PRI se preocupa por la población, porque el PRI sabe que gobernar no es un asunto de juego”.

Finalmente, indicó “a través de nuestra militancia, de los ciudadanos, hacemos el llamado a que nos solidaricemos, pero no podemos dejar pasar las fallas del Gobierno de MORENA, que en este caso cobraron vidas a los veracruzanos, a quienes mandamos nuestra solidaridad y respeto, les estaremos ayudando discrecionalmente, hay que solidarizarnos con todos”.