Vega respalda cancelación de sesión itinerante en Huimilpan, pero pide aclarar motivos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 18:44:53

Querétaro.- Pese a respaldar la decisión de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Georgina Guzmán Álvarez, de cancelar la Sesión de Pleno Itinerante que se realizaría este viernes en Huimilpan, Guillermo Vega Guerrero, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), pidió una explicación más clara, ya que únicamente se les informó que no existían las condiciones para llevarla a cabo como estaba previsto.

“Estamos enterados y, bueno, yo respaldo las medidas que tome la presidencia de la Mesa Directiva. Si consideran que es lo más prudente, habría respaldo de mi parte hacia esa decisión. Desconozco a qué se refieren con que ‘no había condiciones’; no sé si había alguna amenaza o si es parte, digamos, de incrementar las previsiones después de lo que sucedió el domingo”, expresó.

Lo anterior, luego de que Guzmán Álvarez propusiera reagendar la Sesión de Pleno programada para el próximo viernes en el municipio de Huimilpan.

No obstante, Vega Guerrero consideró importante precisar a qué se refieren con la falta de condiciones, a fin de evitar especulaciones. “Creo que es importante que se diga por qué no había condiciones; no solamente señalarlo, sino explicar qué ocurrió”, señaló.

“Yo le pregunté por qué, pero en la sesión de la Mesa Directiva no se dieron mayores detalles y simplemente se dijo: ‘no hay condiciones’”, añadió.

El legislador refirió que, de manera extraoficial, se comentó que podrían presentarse grupos de ciudadanos para reclamar diversos temas, entre ellos el caso de personas que presuntamente fueron defraudadas por una empresa inmobiliaria en ese municipio.

“Hemos tenido sesiones fuera del recinto legislativo y también manifestaciones; se tienen que atender. Mientras sean pacíficas, es un derecho consagrado en la Constitución y nuestra obligación es escucharlos”, indicó.

Finalmente, señaló que si existiera algún tema de seguridad, la decisión sería totalmente válida, sobre todo ante la necesidad de reforzar precauciones tras lo ocurrido el domingo pasado.

“Si hubiera algún tema de seguridad, es totalmente válido y creo que por ahí puede ir el tema de aumentar las precauciones después de ese suceso. Entonces, mi respaldo a la presidenta en esa decisión”, concluyó.