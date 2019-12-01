Vecinos y vecinas del Sur de Morelia agradecen ampliación de avenida Amalia Solórzano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 11:04:53

Morelia, Michoacán; 08 de febrero de 2026.- En el marco de la inauguración de la ampliación de la avenida Amalia Solórzano Bravo, vecinos y vecinas de la zona agradecieron y recalcaron esta obra que consolida la conectividad del sur, impulsada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

"Gracias a nuestro presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar por esta gran obra que se hizo y es de beneficio para los ciudadanos de acá en el sur y se van a beneficiar muchas tenencias", expresó Silvia Rodríguez, vecina del lugar.

La comunidad de la zona, sobre todo la jefa de tenencia de Santa María, Alejandra Chávez, coincidió que el proyecto conecta a las localidades del sur.

"Va a servir mucho a los ciudadanos de esta tenencia y a muchas comunidades aledañas", dijo Guadalupe Alcantar, vecina de la tenencia.

"La verdad es hermosa, es un patrimonio para todo Morelia y más que nada para acá del lado de Santa María. De corazón: estoy muy agradecida", añadió Lucila Carrillo, habitante de esta tenencia.

Finalmente, otros vecinos y vecinas recalcaron que disminuirán tiempos de traslado y mejorarán su calidad de vida con esta obra ya inaugurada por el gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar.