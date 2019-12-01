Aprehenden a presunto violador de su nieta de 5 años en La Piedad, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 11:18:31

La Piedad, Michoacán, 8 de febrero del 2026.- Juan Manuel “N”, quien es señalado de su posible relación en los hechos de violación equiparada agravada y abuso sexual, cometido en agravio de su nieta de 5 años de edad, en el municipio de Yurécuaro, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 12 de diciembre, mientras la víctima se encontraba bajo el cuidado del detenido, éste la atacó sexualmente.

Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Regional de La Piedad, que dio inicio a la Carpeta de Investigación y llevó a cabo los actos que permitieron establecer la posible relación del investigado en la agresión, de quien se solicitó la respectiva orden de aprehensión que ya fue cumplimentada.

El detenido fue presentado ante el órgano jurisdiccional que en próximas horas habrá de resolver su situación legal.