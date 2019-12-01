¿Vas al Jalo Futbolero? Aprovecha para divertirte en la zona de juegos mecánicos

Morelia, Michoacán, 4 de julio de 2026.- Además de disfrutar la emoción del fútbol en la pantalla gigante, quienes visitan el Jalo Futbolero en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) pueden pasar un buen rato en zona de juegos mecánicos pensada para todas las edades.

Las familias, amigos y visitantes encontrarán opciones para todos los gustos, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur). Para los más grandes que buscan emociones intensas están el Spider, Gravity, Himalaya Musik, Empress, Swing Wave o el tenebroso Castillo Embrujado.

Por su parte, entre las opciones para niñas y niños se encuentran los carritos chocones, la montaña rusa Wacky Worm, el carrusel, la resbaladilla gigante o el barco pirata; mientras que para los más pequeños están los juegos infantiles como el Bombero, la Ranita y Batman. Esta zona se encuentra abierta hasta las 22:00 horas.

Para facilitar el acceso a un mayor número de atracciones, se ofrecen paquetes promocionales en taquilla. El de 20 boletos tiene un costo de 700 pesos; el de 16 boletos, 630 pesos; el de 10 boletos, 450 pesos; y el de 6 boletos, 300 pesos, representando un ahorro respecto al precio del boleto individual.

Cada juego requiere un boleto por persona. También es posible adquirir boletos individuales por 60 pesos mediante la DivertiCard. En caso de no contar con ella, los visitantes recibirán un DivertiChip de papel, el cual permite únicamente la compra de boletos individuales y no aplica para las promociones.

Con esta oferta recreativa, explicó la Sectur estatal, el Jalo Futbolero continúa siendo un espacio de convivencia familiar donde el deporte y el entretenimiento se unen en un sano ambiente.