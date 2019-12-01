Variación en recursos federales podría impactar finanzas de la UMSNH: Rectora

Morelia, Michoacán, a 20 de agosto del 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) podría enfrentar ajustes en su presupuesto debido a variaciones en las participaciones federales destinadas a Michoacán, lo que impactaría en los recursos que recibe la institución, señaló la Rectora, Yarabí Ávila González, quien reconoció que el panorama financiero de la Casa de Hidalgo podría modificarse en los próximos meses.

De acuerdo con la Rectora, la Secretaría de Finanzas y Administración del estado notificó sobre posibles modificaciones en la distribución de recursos, aunque aún no se han precisado las cifras, por ello, la Casa de Hidalgo deberá esperar mayor claridad para poder realizar un análisis del presupuesto programado y valorar qué medidas serán necesarias para garantizar su operatividad.

Mencionó que informarán al Consejo Universitario en cuanto se tenga un panorama más definido, con el propósito de ajustar gastos y fortalecer los mecanismos para captar ingresos propios. En este sentido, explicó que su administración ha buscado alternativas que permitan cubrir los compromisos de fin de año y mantener la estabilidad institucional.

Cabe recordar que gracias a la reforma constitucional aprobada el año anterior asegura a la UMSNH el 4.5 por ciento del presupuesto estatal, con lo cual la universidad obtuvo un incremento de 750 millones de pesos respecto al año anterior.

Aunque este avance ha representado un alivio financiero, Ávila González subrayó que los recursos adicionales no son para liquidar deudas heredadas de gestiones pasadas, por lo que se mantiene la necesidad de un manejo responsable y de una planeación estratégica.