Madres y Padres de los 43 de Ayotzinapa realizan marcha a 1 mes de cumplirse 11 años de la tragedia; siguen sin respuestas contundentes sobre el paradero de sus hijos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 20:49:15
Ciudad de México, a 26 de agosto de 2025.- Padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa, realizaron una marcha mensual, la cual culminó en el Hemiciclo de Juárez, a tan solo un mes de cumplirse 11 años desde que sucedió la desaparición de los 43 normalistas, en la cual advirtieron al gobierno que mantendrán vigente su demanda de presentación con vida de los jóvenes, esto mientras no haya pruebas científicas que demuestren lo contrario. 

Padres y madres de los normalistas, indicaron que desde aquel entonces, año con año han insistido al gobierno realice las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso, pero aseguran, solo reciben mentiras. 

“Estamos con la actual Presidenta (Claudia Sheinbaum) y volvemos a iniciar cada sexenio, tienen que volver a iniciar con las investigaciones; es ahí donde nos entra la desesperación como madres y padres”, comentaron. 

Isodoro Vicario, abogado de las familias, comentó que en cuanto a las investigaciones para conocer el paradero de los jóvenes desaparecidos en 2014, en Iguala, Guerrero, no han recibido respuestas concretas, ni contundentes, en ningún sexenio, ni en el tiempo que lleva al mando este nuevo gobierno. 

“Los padres y madres han reiterado que mientras no tengamos información veraz y científica esa serán las consignas, se mantendrá vigente esa petición de la presentación con vida si no tenemos pruebas científicas que nos puedan indicar lo contrario”, concluyeron.

