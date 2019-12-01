Carrera Atlética “Súper Héroes Run” busca sensibilizar a la ciudadanía y apoyar a niñas y niños con cáncer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 20:30:13

Quiroga, Michoacán, a 26 de agosto 2025.– En representación de la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, el regidor del Deporte, José Juan Landa, acompañado por la secretaria del Ayuntamiento, Karina Campuzano Campuzano, presentaron oficialmente la Carrera Atlética “Súper Héroes Run”, un evento con causa que se llevará a cabo en coordinación con el Gobierno de Quiroga y la Fundación Por un Mundo Sin Cáncer.

Durante rueda de prensa, se explicó que esta actividad no busca premiar con primeros lugares, sino fomentar la participación ciudadana y la solidaridad con quienes enfrentan la enfermedad del cáncer.

Por lo que, lo recaudado a través de los números de competidor, con un costo de 50 pesos, será destinado a apoyar a pacientes y a cumplir un sueño muy especial: llevar a cinco niños con cáncer a conocer el mar.

En ese sentido, se dijo que la carrera de 5 kilómetros está diseñada para toda la familia: se puede correr, caminar o trotar, e incluso asistir con mascotas. Además, se invita a los participantes a acudir disfrazados de superhéroes o con ropa deportiva, reforzando el espíritu lúdico y solidario de la jornada.

Los boletos se podrán adquirir en la Oficina de Regidores en un horario de 9:00 a 15:00 horas, así como con los patrocinadores y organizadores.

El evento contempla la participación de escuelas deportivas locales, a cuyos integrantes se les hará una rifa de mochilas como incentivo por parte del regidor del Deporte.

Asimismo, el próximo jueves, en reunión con el Consejo Municipal del Deporte, se presentará la invitación formal para alcanzar la meta de 500 participantes, superando la cifra actual de 300 inscritos.

Al respecto, la secretaria del Ayuntamiento, Karina Campuzano Campuzano, subrayó que el objetivo principal es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de apoyar a quienes padecen esta enfermedad, y reiteró la invitación a preparar los tenis y sumarse a esta noble causa.

Con ello, el Gobierno de Quiroga, a través de esta actividad, reafirma su compromiso con la salud, la inclusión y el bienestar de las familias quiroguenses, apostando por eventos que unen deporte, solidaridad y esperanza.