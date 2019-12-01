Vanhe Caratachea propone crear un registro de agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes

Morelia, Michoacán, a 09 de julio del 2026.- Bajo la premisa de que la ley debe evitar que se cometa un delito, más que generar mayores sanciones cuando ya se cometió, es que la diputada Ana Vanessa Caratachea propone la creación del Registro Estatal de Personas Sentenciadas por Delitos Sexuales contra Niñas, Niños y Adolescentes.
“Porque cuando una niña o un niño ya fue víctima, no existe sentencia que borre un recuerdo ni prisión que sane un dolor así, no existe reparación del daño capaz de devolverle a esa niña o niño la tranquilidad con la que alguna vez miró el mundo”, expuso la diputada del PAN en tribuna.
Esta información no sería de carácter público, sino que podría ser consultada únicamente por autoridades de seguridad, el Poder Judicial y personas o instituciones públicas o privadas orientadas a la educación, deporte o actividades recreativas dirigidas a niñas, niños o adolescentes.
“Confiamos en quien enseña, en quien cuida, en quien entrena, en quien acompaña, en quienes reciben de nuestras manos lo más valioso que tenemos: nuestros hijos y precisamente ahí comienza la responsabilidad más grande que puede asumir un Estado, proteger esa confianza, porque cuando un agresor sexual ocupa un espacio donde debería existir cuidado, no solamente se comete un delito, se destruye una infancia, se rompe una familia y se lastima la confianza de toda una sociedad”, reflexionó.
La intención de la iniciativa que propone Vanhe Caratachea es modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al agregarle un capítulo acerca de este registro, que contendría los nombres de personas que hayan sido sentenciadas por delitos de índole sexual.
La diputada de La Piedad enfatizó la necesidad de lograr que este delito no ocurra, porque el abuso sexual infantil es un delito que no finaliza una vez que se cometió, sino que desencadena toda una serie de afectaciones emocionales a la víctima que la acompañan durante años y a veces toda la vida.