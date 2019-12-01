Vanhe Caratachea celebra que se busque erradicar la discriminación de género en el deporte

Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre de 2025.- La diputada del PAN Ana Vanessa Caratachea Sánchez celebró que se haya aprobado en el pleno la propuesta que presentó en equipo con otras siete legisladoras para que el Estado garantice que no haya discriminación de género en el deporte y además se promuevan las actividades deportivas para mujeres.

Existe una brecha de género en el deporte, ya sea por falta de modelos femeninos, imagen corporal negativa, estereotipos de género, exclusión o incluso por acoso o miedo a la seguridad, por lo que el porcentaje de mujeres que abandonan el deporte durante la adolescencia es mucho mayor que el de hombres, reflexionan las legisladoras en su exposición de motivos.

“Justo a partir de una visión integradora y que avance hacia la igualdad material con perspectiva de género es que se debe comprender que todas las personas podemos ser y pertenecer, que tenemos el derecho de participar en el deporte y ser respetadas”, se expresa en el dictamen.

Es por ello que las comisiones de dictamen, así como los legisladores presentes en la sesión celebrada este miércoles 17 de diciembre, estuvieron de acuerdo en avalar la reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Michoacán de Ocampo para que quede establecido que las autoridades competentes tendrán entre sus obligaciones eliminar las barreras por estereotipos de género implementando medidas para evitar todo tipo de hostigamiento, discriminación, acoso o violencia contra mujeres deportistas.

Además, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) tendrá que elaborar un presupuesto con perspectiva de género para que los estímulos que ofrece lleguen en igual medida a hombres y mujeres, se promueva la participación de las mujeres y ofrezca asesoría legal en coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer).

Lo anterior a partir de la reflexión de que el deporte puede coadyuvar en la construcción de paz, en el empoderamiento de las mujeres, niñas y jóvenes y fungir como un instrumento de socialización en donde las diferencias de género, etnia, religión y otras quedan de lado.