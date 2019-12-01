Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- En Michoacán, 118 mil 475 alumnas y alumnos de nuevo ingreso ya registraron su solicitud para obtener los beneficios de la Beca Rita Cetina, informó la Secretaría de Educación del Estado (SEE). Con este avance, el programa federal fortalece la permanencia escolar y respalda la economía de las familias michoacanas en el nivel básico.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la subsecretaria de Educación Básica, Carmen Escobedo, en representación de la secretaria de Educación, Patricia Flores, informó que la plataforma digital de registro cerró su etapa en línea, por lo que el proceso continúa de manera presencial.

La funcionaria estatal detalló que el plazo se mantendrá vigente hasta el próximo 22 de noviembre, por lo que madres, padres y tutores pueden acudir a realizar el trámite en cualquiera de las 53 sedes de Becas para el Bienestar habilitadas en la entidad. Las ubicaciones exactas se pueden consultar a través del enlace https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/556279/Michoacan_Regional.pdf.

De acuerdo con el desglose oficial para el nivel primaria, 4 mil 194 de las 5 mil 024 escuelas programadas cuentan ya con solicitudes, lo que representa un avance del 83 por ciento. En este sector, 60 mil 158 estudiantes completaron su trámite de una meta esperada de 82 mil 098 alumnas y alumnos, cifra equivalente al 73 por ciento.

Respecto al nivel secundaria, el registro alcanza el 84 por ciento de cobertura institucional con mil 695 de 2 mil 017 planteles programados. En cuanto al alumnado, 58 mil 317 jóvenes formalizaron su inscripción de los 67 mil 954 esperados, lo que significa un cumplimiento del 86 por ciento en esta etapa.

Finalmente, la dependencia estatal reiteró la importancia de la participación de madres, padres y tutores para concluir el proceso en los tiempos establecidos y asegurar que ningún estudiante quede fuera de este beneficio. Con estas acciones, el sector educativo impulsa el bienestar comunitario y garantiza condiciones de equidad en las aulas de toda la entidad.