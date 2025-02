Vamos por la construcción y equipamiento de aulas en TEBAM Tiripetío: Nalleli Pedraza

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2025.- La Diputada Local Nalleli Pedraza Huerta se comprometió con el TEBAM #105 ubicado en la tenencia moreliana de Tiripetío, para gestionar la construcción y equipamiento de 3 aulas que permitirán que las y los jóvenes continúen con sus estudios y por ende se combatirá la deserción escolar.

Durante su recorrido por las instalaciones de este plantel, Pedraza Huerta, reiteró su compromiso con las y los morelianos al seguir regresando a las tenencias y colonias que le dieron la confianza para representarlos, con quienes señaló sigue trabajando hombro a hombro para que todas y todos cuenten con una mejor calidad de vida.

“Dicen que los diputados ganan y no regresan, tengan por seguro que yo sí les voy a cumplir; soy maestra en una preparatoria y doy clases, pero no cobro, porque me gusta ayudar a niñas y niños de escasos recursos. Conozco la adversidad y sé que necesitan escuelas dignas para desarrollarse”.

De igual manera, Nalleli Pedraza, llamó a las y los jóvenes a acercarse a las becas del Gobierno Federal que lidera Claudia Sheinbaum y el Gobierno del Estado que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, se encuentran otorgando para que continúen con su preparación académica.

Finalmente, el profesor del TEBAM #105 extensión Tiripetío, Fernando Vázquez Navarrete, recordó que este plantel atiende a diversas comunidades rurales, quienes encuentran una serie de limitaciones para recibir educación de calidad debido a la insuficiencia de infraestructura, por lo que reconoció el interés de la Legisladora con mejorar este plantel y potenciar el rendimiento escolar de la comunidad.