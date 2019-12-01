Vamos a seguir apoyando a Capula con todo lo que podamos: Alfonso Martínez Alcázar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 15:48:11

Morelia, Michoacán; 19 de octubre de 2025.- A Capula vamos a seguirla apoyando con todo lo que podamos, refrendó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al inaugurar este domingo la XV Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula.

En presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como autoridades estatales, municipales y de la tenencia, Martínez Alcázar señaló que en la historia de esta Feria, han sido ocho veces las que su administración ha apoyado de manera directa esta festividad.

"Desde donde me encuentre, los seguiré apoyando", expresó el edil, para después informar que en esta edición se esperan 150 mil visitantes y 35 millones de pesos de derrama económica.

Precisó que su administración ha entregado terminales de venta a los artesanos, para que puedan hacer cobros con tarjeta y no pierdan ventas. Además, en coordinación con el Gobierno del Estado, se dio mantenimiento a las fachadas de la entrada principal.

En su turno, la jefa de tenencia de Capula, Diana Isela Sagrero Landa, expresó que "De manera muy especial agradecemos al ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, por el apoyo puntual y decidido que ha brindado a nuestra comunidad; podemos decir con certeza que Capula se ha visto beneficiada como nunca antes".

Alejandro Romero, presidente del Patronato de la Feria, también agradeció a las autoridades por apoyar a este evento que es "un sueño que ya está" después de 15 años de esfuerzo.

El acto inaugural también contó con la presencia del maestro artesano Juan Torres, así como una gran afluencia de morelianos, morelianas y visitantes que disfrutaron del color, sabor y tradición que ofrece Capula.

Cabe destacar que esta XV Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula -que se llevará a cabo hasta el 02 de noviembre- forma parte de la gran cartelera de actividades preparadas por el gobierno de Alfonso Martínez en el marco del Día de Muertos.