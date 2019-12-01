Valorará el municipio de Querétaro si Edén Muñoz se vuelve a presentar o no: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre de 2025.- Por haber interpretado una canción que hace apología del delito, la cual no fue incluida en el listado previamente autorizado por las autoridades municipales, se inició un procedimiento administrativo para sancionar a la empresa que organizó el concierto de Edén Muñoz, confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Tengo entendido que el playlist que firmó el intérprete de regional mexicano y que se comprometió para presentar ese día en el concierto y realizó esta modificación e incluyó una canción que no estaba registrada y por supuesto que habrá sanciones, habrá una multa y valoraremos si se vuelve a presentar o no”.

Detalló que esta sanción también podría extenderse al intérprete o a quienes tengan responsabilidad por haber violentado el playlist .

“Aquí es muy importante que la gente lo sepa, una vez que se solicitan los permisos, el cantante firma y la empresa firma las canciones que va a presentar y además se compromete a cumplir con dicho contrato y como se transgrede a las modificaciones que hicimos con todo este tema de prohibir canciones que promuevan la apología del delito e incite a la violencia”:

Adelantó que la Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos ya inició el procedimiento correspondiente para determinar las acciones a seguir conforme a la normativa vigente.

Pero, de acuerdo con el reglamento aprobado para eventos públicos, las sanciones aplicables pueden variar de 20 a 10 mil UMAS, lo que equivale a entre 2 mil 280 a un millón 140 mil pesos.

“Si cantan esas canciones y, por supuesto, van a ser sancionados, multados y además se agregarán a un padrón de empresarios donde se establecía si se presentaban o no por lo que se valorará que la sanción no sólo sea a la empresa que trajo el intérprete de música regional mexicana, sino también al cantante.

“Aquí vamos a valorar tanto el tema de del artista, pero también de la empresa que lo trajo para ver si incumple o no con la normatividad, sino para que no se vuelva a presentar.

Reconoció que este evento lo reguló el municipio de Querétaro, autoridad competente en materia de espectáculos públicos, y que la sanción se aplicará directamente a los empresarios responsables del espectáculo.

“La Dirección de Inspección tendrá que iniciar el trámite correspondiente para imponer la sanción a los encargados del evento”.