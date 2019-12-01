Válida el IEM Consulta para la renovación del Concejo Comunal de Carapan 2026–2028

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 20:40:38

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó la calificación y declaración de validez de la primera etapa de la Asamblea General de la comunidad de Carapan, municipio de Chilchota, realizada el 7 de noviembre de 2025, donde fueron elegidas las ocho personas que integrarán el Concejo Comunal P’urhépecha para el periodo 2026–2028.

La Consejera Silvia Verónica Mauricio Salazar, Presidenta de la Comisión para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, destacó que la jornada se desarrolló conforme al sistema normativo interno, mediante votación por filas de cada uno de los cuarteles y con equipos de escrutinio integrados por funcionariado del Instituto y representantes de la comunidad.

Consejo General aprueba el Informe de Incentivos 2025 del Servicio Profesional Electoral Nacional

En el segundo punto del orden del día, el Consejo General aprobó el Informe de actividades realizadas para el otorgamiento de los incentivos 2025, correspondientes al ejercicio valorado 2024 del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) adscrito al IEM.

Durante la presentación del Asunto la Consejera Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, Presidenta de la Comisión de Vinculación y Servicio Profesional Electoral resaltó que, el documento integra el proceso de evaluación, validación y dictaminación realizado en coordinación con la Dirección Ejecutiva del SPEN del INE, reconociendo el desempeño, la formación y la capacitación del personal del Instituto. Destacó que este ejercicio fortalece la profesionalización del IEM y garantiza a la ciudadanía la existencia de una autoridad electoral preparada, confiable y comprometida con la mejora continua.

Determina el IEM cumplimiento parcial de acciones afirmativas por parte de Movimiento Ciudadano

Finalmente, se resolvió el procedimiento iniciado contra el partido Movimiento Ciudadano por el incumplimiento de las acciones afirmativas establecidas para el Proceso Electoral Local 2023–2024. Tras el análisis correspondiente, el Consejo General determinó que el partido cumplió parcialmente con las postulaciones requeridas en favor de grupos de atención prioritaria, por lo que declaró existentes las infracciones e impuso la sanción correspondiente, reafirmando la obligación de los partidos políticos de garantizar la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de estos grupos.

