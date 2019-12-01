Vacunación contra el sarampión llegará a escuelas de 23 municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) desplegará brigadas de vacunación contra el sarampión en escuelas de 23 municipios. Del 16 al 20 de febrero, el personal de salud visitará centros educativos de todos los niveles para completar esquemas de inmunización, con el objetivo de blindar la salud de la comunidad estudiantil.

Con esta acción se busca facilitar el acceso al biológico sin que madres y padres de familia tengan que desplazarse a los centros de salud, garantizando una cobertura amplia y efectiva en planteles educativos de Briseñas, Chavinda, Cotija, Ecuandureo, Jacona, Pajacuarán, Jiquilpan, Sahuayo, Zamora, Hidalgo, Uruapan, Morelos, Peribán, Los Reyes, Tingambato, Ziracuaretiro, Morelia, Copándaro, Álvaro Obregón, Cuitzeo, Indaparapeo, Santa Ana Maya y Apatzingán.

Para asegurar una atención ordenada, el despliegue de las brigadas de vacunación se realiza de forma coordinada con la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), adaptándose a la ubicación y horarios de cada plantel. La información sobre qué escuelas serán visitadas y en qué fechas, está disponible para consulta pública en el siguiente enlace https://acortar.link/LIMWw7

La SSM hace un llamado atento a madres y padres de familia a presentar la Cartilla Nacional de Salud, para registrar la dosis y verificar si requieren algún otro refuerzo, principalmente a quienes tengan esquemas incompletos.

La vacuna es gratuita, segura y altamente efectiva para prevenir el sarampión, una enfermedad viral contagiosa que puede derivar en complicaciones graves. Para garantizar la cobertura, Michoacán dispone de más de 570 mil dosis distribuidas en los 364 centros de salud de la entidad.