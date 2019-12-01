Vacuna contra VPH también será gratuita para niños, adolescentes, mujeres y hombres: Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán; a 25 de febrero de 2026.- Ahora en Michoacán se aplicarán de manera gratuita las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) como medida de prevención no sólo a las niñas, sino también a niños y adolescentes, así como en mujeres y hombres, priorizando a quienes presenten infección activa, lesiones precursoras o condilomas.

Lo anterior, luego que las y los diputados integrantes de la 76 Legislatura aprobaron en sesión ordinaria, la reforma a los 31 y 217 de la Ley de Salud de Michoacán para ampliar el universo de personas beneficiarias de la vacunación gratuita contra el VPH, conjuntando las iniciativas presentadas por los diputados Carlos Alejandro Bautista Tafolla y Abraham Espinoza Villa.

Cabe señalar, que la reforma no implica la creación de nuevas estructuras administrativas ni la generación de obligaciones distintas a las ya previstas en la legislación sanitaria vigente, sino que optimiza y amplía las acciones de vacunación, prevención y control que actualmente ejecuta la Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con el Sistema Nacional de Salud y los programas federales de inmunización.

Las y los diputados locales destacaron que el Virus del Papiloma Humano (VPH) constituye una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes a nivel mundial, con alta prevalencia en población adolescente y adulta joven, y representa un factor determinante en el desarrollo de diversos tipos de cáncer.

Por ello, incorporar a la vacunación gratuita a niños, hombres y personas en situación de riesgo clínico, es una inversión en prevención que generará ahorros significativos a mediano y largo plazo al reducir los costos asociados a tratamientos oncológicos, hospitalizaciones prolongadas, incapacidades laborales y cargas económicas para las familias.

Para concluir se estableció que la implementación de la nueva normativa deberá ser gradual, progresiva y conforme a la disponibilidad presupuestal, privilegiando la reasignación eficiente de recursos, la gestión interinstitucional y el acceso a programas federales, sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema estatal de salud.