Va Congreso de Querétaro por aumentar penas y retirar licencias a conductores ebrios

Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- Aumentar la pena y la inhabilitación definitiva para manejar vehículos de motor son las nuevas sanciones que propone el diputado Homero Barrera Mcdonald al reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Tránsito en el estado para quien conduzca en estado de ebriedad o bajo alguna sustancia nociva para la salud.

Tras ingresar el documento en Oficialía de Partes del Poder Legislativo, Barrera Mcdonald explicó que esta propuesta es con el fin de endurecer drásticamente las sanciones contra conductores que manejen en estado de ebriedad.

“El objetivo central de esta propuesta es reformar ambas legislaciones estatales con el fin de elevar significativamente las sanciones aplicables y establecer medidas más estrictas contra quienes manejen vehículos bajo los efectos del alcohol o sustancias nocivas para la salud”.

Explicó que actualmente la sanción mínima para quienes hayan incurrido en esta falta por primera ocasión es de 3 meses a 2 años de prisión; de 90 a 360 horas de trabajo comunitario; de 50 a 200 días de multa de acuerdo con el salario mínimo; e inhabilitación de 3 meses a 1 año para manejar vehículos de motor.

Con esta reforma, dijo, se propone que las sanciones se incrementen de 6 meses a 4 años de prisión; trabajo a favor de la comunidad de 200 a 500 horas; un aumento en las multas de 100 a 400 días; y una inhabilitación para manejar vehículos de motor de 6 meses a 5 años.

Detalló que se plantea que, para las personas con agravante de reincidencia, las penas se endurezcan de manera sustancial, toda vez que las actuales son de 6 meses a 3 años de prisión; de 360 a 720 horas de trabajo comunitario; así como de 100 a 300 días de multa de acuerdo con el salario mínimo; e inhabilitación por un año o definitiva.

“Con esta iniciativa se propone modificar de 1 a 5 años de prisión; trabajo a favor de la comunidad de 500 a 950 horas; una multa de 200 a 600 días; y la inhabilitación definitiva para manejar vehículos de motor”.

Consideró que una de las adiciones más significativas a la Ley de Tránsito es establecer la suspensión definitiva de la licencia para conductores ebrios reincidentes; ya que dijo “esto tiene por objeto asegurar que estos conductores no puedan volver a obtener una licencia para manejar vehículos en el estado”.

Indicó que la iniciativa también contempla un exhorto al estado y a los municipios para generar o reforzar los programas de prevención de adicciones, alcoholismo y accidentes automovilísticos; entre las medidas se menciona el programa alcoholímetro y otros que sirvan para inhibir a que se conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias nocivas.