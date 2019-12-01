UTM se une al maratón de lectura por el Día Internacional de las Mujeres Indígenas

Morelia, Michoacán, 5 de septiembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) formó parte de las actividades de la Estrategia Nacional de Lectura en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, celebrado este 5 de septiembre. Con un maratón de lectura, 180 estudiantes participaron en la dinámica de compartir en voz alta textos alusivos a la vida y aportaciones de mujeres indígenas.

La actividad se realizó en distintos espacios de la institución y se integró al llamado nacional del Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Educación, para fomentar la lectura como herramienta de reconocimiento al papel de las mujeres indígenas en la construcción de la identidad y el conocimiento.

Durante la ceremonia de izamiento de bandera, la rectora Graciela C. Andrade García Peláez expresó que las mujeres indígenas han sido guardianas de saberes fundamentales como el uso de hierbas medicinales, la conservación de semillas y la preservación de lenguas. Señaló que estos conocimientos han permitido la continuidad de prácticas comunitarias que sostienen la vida social y cultural de las comunidades.

En su mensaje, la rectora subrayó la importancia de reconocer a las mujeres indígenas como portadoras de tradiciones y valores colectivos. Anunció que estudiantes de gastronomía conocerán experiencias en Santa Fe de la Laguna, donde la preparación de alimentos para toda la comunidad refleja la organización social basada en la cooperación y la vida en común, principios que mantienen vigente el sentido de comunidad en los pueblos originarios.