Usuarias del CJIM participan en Encuentro de Mujeres Emprendedoras en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 11:42:09

Morelia, Michoacán 29 de marzo del 2026.- En el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), participó en el Encuentro de Mujeres Emprendedoras organizado por el colectivo Agua de Té.

El evento se llevó a cabo en Morelia y contó con el acompañamiento de la Dirección de Empoderamiento del CJIM, que impulsó la participación de cuatro usuarias emprendedoras del Centro de Justicia.

Durante la actividad, las participantes pudieron fortalecer sus conocimientos y adquirir herramientas relacionadas con el emprendimiento, la promoción y comercialización de productos, así como el desarrollo de estrategias para impulsar su autonomía económica.

La directora de Empoderamiento del CJIM, Martha Guadalupe Barrera Gutiérrez, explicó que estos espacios formativos buscan ampliar las capacidades de las mujeres para desarrollar proyectos productivos que contribuyan a su independencia económica y personal.

Asimismo, destacó que el fortalecimiento de habilidades emprendedoras es una herramienta clave en los procesos de recuperación y en la construcción de una vida libre de violencia.