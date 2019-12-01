Usar casco reduce 72 % riesgo de traumatismo craneal en accidentes de moto: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 11:13:37

Zinapécuaro, Michoacán, 16 de agosto de 2025.- Michoacán registró el año pasado 5 mil siniestros viales, de los cuales, 350 se suscitaron a bordo de una motocicleta, expuso la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, luego de firmar el convenio de la campaña ¡Fíjate Pues! con el Ayuntamiento de Zinapécuaro.

En presencia del alcalde de Zinapécuaro, Jordán Reyes García, la secretaria remarcó que, ante un siniestro de tránsito, en el 72 por ciento de los casos el uso del casco evita traumatismos craneales, frente a lo que resaltó la necesidad de impulsar campañas de concientización vial como ¡Fíjate Pues!

“La intención de la campaña aterriza en concientizar a la ciudadanía sobre el uso correcto del casco, la no utilización del celular al manejar y el respeto al peatón”, puntualizó.

Gladyz Butanda subrayó que, además de tratarse de una campaña de concientización vial, ¡Fíjate Pues! será el primer paso para actualizar los reglamentos de tránsito municipales, a fin de homologarlos con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán.

Así, el municipio de Zinapécuaro es el séptimo del estado en sumarse a la iniciativa, de un total de 20 ayuntamientos que se comprometieron a firmar el convenio de la campaña de concientización vial.