Uruapenses pagarán con tarjeta en teleférico y nuevos autobuses: Gladyz Butanda

Uruapenses pagarán con tarjeta en teleférico y nuevos autobuses: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 18:14:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- El pago por traslado en el teleférico y los nuevos autobuses que circularán en Uruapan se hará efectivo con sistema prepago, es decir, mediante una tarjeta que será útil en ambos medios de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. 

La funcionaria estatal destacó que además de cómodo, este método de cobro será más seguro y eficiente, tanto para el usuario como para las y los operadores del transporte público. 

“Estamos transformando el servicio de transporte público para potenciar la eficiencia, comodidad y seguridad de los usuarios en el municipio de Uruapan”, remarcó. 

Gladyz Butanda subrayó que con este tipo de tecnología en el transporte público de Uruapan, el municipio se posiciona en la vanguardia nacional y compite con las principales urbes del país. 

“Esta es una de las características que serán expuestas en próximos días, cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla formalice la puesta en marcha de nuevas unidades en Uruapan”, finalizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un hombre en la colonia Morelos de Uruapan, Michoacán 
“El Licenciado”: pieza clave del caso Manzo, el crimen que sacudió Uruapan, habría extendido sus tentáculos hasta Guanajuato
Marina desmonta presunta red de espionaje criminal y asegura arsenal camuflado en la Sierra - Costa de Michoacán
Fuerte incendio consume predio de la empresa de transporte Estrella Blanca en Mineral de la Reforma, Hidalgo
Más información de la categoria
“El Licenciado”: pieza clave del caso Manzo, el crimen que sacudió Uruapan, habría extendido sus tentáculos hasta Guanajuato
Golpe a la delincuencia: 238 detenidos, toneladas de estupefaciente aseguradas y campamentos criminales desmantelados bajo el Plan Michoacán
El Gobierno de Morelia impulsa la construcción de una nueva planta potabilizadora
Michoacán en jaque: Megaoperativo de estado y federación deja 4 detenidos, 13 vehículos asegurados y explosivo confiscado
Comentarios