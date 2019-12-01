Uruapan vuela alto; inaugura Bedolla el primer teleférico de Michoacán

Uruapan, Michoacán, 18 de abril de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró en el municipio de Uruapan el sistema de transporte más moderno de Michoacán: el teleférico, con el que se marca un antes y un después en la movilidad y conectividad del estado garantizando un viaje digno y seguro.



"Sí se pudo”, expresó el mandatario al entregar a las familias de la ciudad económicamente más importante de la entidad el medio de transporte que desde hoy mejora su calidad de vida al reducir los tiempos de traslado y que fue posible con una inversión histórica de 3 mil 200 millones de pesos, sin necesidad de contratar deuda pública.



“Uruapan es un orgullo de México, es una ciudad que no se detiene, de aquí se exportan más de 4 mil millones de dólares en productos agropecuarios como el aguacate o las berries; es el motor económico de Michoacán y que empuja el desarrollo de más de la mitad de Michoacán”, destacó Ramírez Bedolla.



Con tecnología de clase mundial, el teleférico de Uruapan tiene el mismo costo que el transporte público y es para todas y todos: incluidas las personas con discapacidad que antes tenían dificultades para trasladarse de un lugar a otro. “Hoy, las personas con silla de ruedas van a disfrutar Uruapan y serán parte de la ciudad”, recalcó.



Inspirado en el cablebús de Ciudad de México, el teleférico devolverá a la ciudad su vocación turística, afirmó el gobernador. “Uruapan va a volar alto, vamos a recuperar lo que se perdió por décadas; es un destino turístico de alto nivel, van a volver los turistas, el teleférico los va a traer y será un impulso a la economía”, apuntó el mandatario.



La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, manifestó que el teleférico es la prueba viva de que, cuando se gobierna pensando en la gente, cuando se escucha de verdad, se camina con el pueblo y no delante de él, las cosas sí pueden cambiar.



En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, reconoció que esta megaobra es un acto de justicia social con el que se reafirma el compromiso de construir un México mejor. “La movilidad no es un lujo, sino un derecho”, recalcó.



La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, detalló que con este primer teleférico de Michoacán se logran muchos derechos como a la ciudad porque no se puede permitir que las poblaciones que viven más lejos o que no tienen recursos económicos sean las que más sufran de movilidad. Además de que con esta obra se hace justicia a los que menos tienen, garantizando un derecho a moverse más rápidos, seguros y sustentables.

El CEO de Doppelmayr México, Konstantinos Panagiotou, explicó que este sistema consta de 91 cabinas y seis estaciones a lo largo de 8.4 kilómetros, con una capacidad de transporte de 54 mil pasajeros al día, mismo que va desde la colonia Movimiento Antorchista hasta el Mercado Poniente, sobrevolando el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio.



Acompañaron al gobernador, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el subsecretario de Gobernación, Juan Manzo Rodríguez; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Baltazar Gaona García; el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria; la alcaldesa de Urupan, Grecia Quiroz García.



También, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza; la directora general adjunta de Grupo Indi, Diana Muñozcano Félix; la embajadora de Austria en México, Elisabeth Kehrer; presidentas y presidentes municipales; legisladoras y legisladores federales y locales; senadoras y senadores; magistradas y magistrados; mandos militares; líderes empresariales, transportistas, de la sociedad civil; entre otras autoridades federales, estatales y municipales; así como habitantes beneficiados.