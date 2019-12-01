Uruapan vive una situación delicada de inseguridad, reconoce gobernador de Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 11:26:47

Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que actualmente la ciudad de Uruapan vive una situación de inseguridad delicada, misma que es atendida por los diferentes órdenes de gobierno, pues será la manera de lograr su pacificación.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó que hay tres femeninas reportadas como desaparecidas este fin de semana, una madre y su hija, así como una mujer más. Resaltó que todos los casos reportados son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

“La Fiscalía se está encargando de la investigación, estamos atentos con grupos de atención especializados para su localización”.

Ramírez Bedolla reiteró que se atiende la complejidad de la inseguridad que se vive en Uruapan, por lo que es fundamental seguir con la implementación de labores de inteligencia y estrategia para su pacificación.