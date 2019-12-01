Anuncia EEUU detención de 617 miembros de organización de Sinaloa y aseguramiento de miles de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 12:53:09

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de septiembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos informó que capturó a 617 presuntos miembros de una organización criminal de Sinaloa, durante un operativo en su territorio y en el extranjero que duró una semana.

Según los datos presentados por el gobierno del presidente Donald Trump, a través de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se llevaron a cabo acciones contra el Cártel de Sinaloa en 23 divisiones de campo nacionales y 7 regiones extranjeras, que dieron como resultado:

617 detenidos

aseguramiento de 480 kg de polvo de fentanilo

aseguramiento de 714 mil 707 pastillas falsificadas

aseguramiento de 2 mil 209 kg de metanfetamina

aseguramiento de 7 mil 469 kg de cocaína

aseguramiento de 16.55 kg de heroína

aseguramiento de 420 armas de fuego

decomiso de 11 millones 111 mil 483 dólares en divisas

decomiso de activos por 1 millón 697 mil 313 dólares

“Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los cárteles y cada arresto que realizamos representa vidas salvadas y comunidades defendidas. La DEA no cejará hasta que el Cártel de Sinaloa sea desmantelado por completo”, sentenció Terrance Cole, administrador de la agencia federal.

Según EEUU, el Cártel de Sinaloa opera en al menos 40 países, con lo que la inteligencia y colaboración internacional son clave para actuar en su contra.