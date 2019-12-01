Uruapan no ha solicitado endeudamiento ante el Congreso del estado de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero del 2026.- Hasta el día de hoy, el ayuntamiento de Uruapan no ha presentado ante el Congreso local solicitudes para contratar un financiamiento, a pesar de que el cabildo local aprobó presuntamente un acuerdo interno, señaló el diputado Alfredo Anaya Orozco, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado de Michoacán.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México recordó que, para que dicha deuda se concrete, es obligatorio seguir el proceso legislativo y requiere la aprobación del Congreso.

"Tiene que llegar al Congreso... Esa cantidad o mucho menor tiene que llegar al Congreso y no se ha solicitado formalmente al día de hoy al Congreso, no ha llegado a la mesa directiva," indicó el diputado.

Cuestionado sobre la situación financiera que atraviesa el municipio, Anaya Orozco enfatizó la responsabilidad de las autoridades locales en la toma de decisiones.

"Yo creo que Uruapan tiene que hacer un buen análisis, yo creo que Uruapan tiene que leer muy bien hasta dónde puede contratar deuda y tiene que ir a Hacienda a revisar hasta dónde se le va a autorizar, porque luego no nomás es también lo que le autoriza el Congreso, sino el tope que tiene en Hacienda", precisó el diputado.

Subrayó que la capacidad de pago es fundamental para no comprometer el futuro de la demarcación, "tienen que analizar bien su capacidad financiera, su capacidad de pago, porque ellos deben de cuidar de no endeudar las próximas generaciones de Uruapan."

Anaya concluyó que, dado que el destino del dinero aún no es claro para el Congreso, la ciudadanía debe estar muy pendiente: "La ciudadanía de Uruapan tiene que analizar muy puntualmente en dónde iría el dinero."