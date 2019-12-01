Uruapan: Gaby Molina fortalece la cercanía con su pueblo

Uruapan: Gaby Molina fortalece la cercanía con su pueblo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 19:12:57
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Uruapan, Michoacán, 8 de julio de 2026.- Desde su tierra natal, Gaby Molina, aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, encabezó una intensa jornada de trabajo territorial en Uruapan, donde reafirmó que la transformación se construye con cercanía, caminando, escuchando y dando resultados, en congruencia con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la gira recorrió calles y mercados, dialogó con las y los uruapenses en el Monumento a Lázaro Cárdenas y en el Mercado San Francisco, entre otros espacios representativos, además de sostener reuniones con diversos sectores y un encuentro con medios de comunicación. 

El conocimiento que Gaby Molina tiene de la vida cotidiana de Uruapan, de sus familias, sus comerciantes, sus maestras y maestros, sus jóvenes y sus comunidades, se reflejó en la calidez con la que fue recibida por la gente: “El trabajo de años y los resultados de Gaby, hablan por sí solos de ella”, comentó la activista Teresa Nevárez Mendoza.

Mientras que las líderes sociales Rocío Edith Gómez Reyes y Diana Estrella Aguirre compartieron que ella representa “capacidad y sensibilidad” que marca una diferencia en cada uno de los espacios que ha liderado durante 25 años de trabajo por Michoacán. 

"Conozco esta tierra, sé lo que le duele y sé lo que se puede construir", expresó Gaby Molina, al subrayar que no llega a descubrir Uruapan, porque aquí están sus raíces y su compromiso. Como parte de ello, recordó gestiones y resultados alcanzados para Uruapan, entre los que destacan una inversión superior a los 100 millones de pesos para mejorar escuelas y becas para más de 55 mil estudiantes.

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