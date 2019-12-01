Urgente la construcción un gran pacto por la educación en Michoacán: Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, 23 de Octubre de 2026.- Brissa Arroyo, Diputada Local, convocó a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad civil a la construcción de un gran pacto por la educación en Michoacán.

Así lo planteó Brissa Arroyo durante la sesión de la Red Juntos por Michoacán en la que estuvieron participando directivos de instituciones educativas privadas del Estado, así como representantes de la sociedad civil.

La Congresista Local escuchó las inquietudes de integrantes de esta Red Juntos por Michoacán quienes expresaron su preocupación por temas que podrían trastocar la armonía escolar como el uso de los lentes inteligentes, los vapeadores en menores de edad, protocolos y su aplicación acorde a las necesidades de hoy de prevención de violencia escolar así como la revisión de mochilas, acciones que deben ser reguladas y orientadas a la prevención de riesgos.

En ese sentido, Brissa Arroyo destacó la apertura y disposición del Congreso del Estado para promover las medidas Legislativas y avanzar en estos y otros temas que son sumamente importantes como la salud mental, la asistencia médica en centros escolares, el sano uso de las nuevas tecnologías y convertirlas como una herramienta a nuestro favor.

"Lo que me parece urgente es impulsar un gran pacto general por la educación en Michoacán, que nadie se quede atrás, que priorice la educación con cultura de paz, que mese pueda conjuntar la educación pública y privada y sobre todo la participación ciudadana, construir comunidad, conocer desde las bases de la sociedad", afirmó Brissa Arroyo.

Explicó que desde el Comité de Atención Ciudadana y Gestoría y en el marco del Parlamento Abierto se estará realizando un Foro de educación desde la perspectiva de derechos humanos y protección de nuestras infancias en donde estarán participando expertos en estos temas, porque, -dijo-, la educación es un derecho humano y universal.

Dicho Foro se realizará en el Patio Central del Congreso del Estado el próximo 25 de noviembre y oportunamente se darán a conocer los detalles.