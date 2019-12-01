Urge Memo Valencia a usar tecnología antidrones para proteger a la población civil en Michoacán

Morelia, Mich., a 05 de noviembre de 2026.- Urge que autoridades federales y estatales fortalezcan e implementen sistemas antidrones en zonas de alta incidencia delictiva para proteger a la población civil en Michoacán, afirmó el diputado priista, Memo Valencia, quien presentó este exhorto ante el Congreso del Estado.

Recordó que en las regiones donde se registra una presencia constante de grupos criminales, el uso de drones para lanzar artefactos explosivos es un riesgo para la población y para las mismas autoridades, por eso, “la respuesta institucional debe incorporar herramientas que permitan detectar oportunamente estos aparatos, dar seguimiento a su trayectoria y activar protocolos de protección antes de que se produzca una agresión”.

El líder del PRI, indicó que reportes del Gobierno del Estado registraron el 18 de enero de 2025, un aseguramiento de 69 explosivos listos para lanzarse desde drones en la Tierra Caliente; dos meses después, desactivaron otros 68 artefactos improvisados e inhibieron cinco vuelos de drones en Los Hornos, Apatzingán; y el 22 de enero de 2026, en este mismo municipio, fueron localizados y desactivados otros 48 explosivos.

“Estos hechos muestran que la amenaza es real y requiere medidas preventivas sostenidas. La población civil no debe quedar expuesta a ataques que pueden afectar viviendas, caminos, centros de trabajo, espacios comunitarios y actividades cotidianas”, dijo.

Memo Valencia mencionó que la tecnología especializada para bloquear o detectar drones, como radares, sensores de radiofrecuencia y sistemas ópticos, mismos que se utilizan alrededor de aeropuertos para proteger su espacio aéreo, pueden ser usados también en la lucha contra el crimen organizado.

“No se trata de sostener que la pura tecnología resolverá el grave problema que nos aqueja, ni de sustituir las labores de investigación y prevención. Se trata de que las autoridades federales y estatales cuenten con capacidades tecnológicas adecuadas, personal capacitado y protocolos claros para detectar oportunamente drones, emitir alertas y responder de manera coordinada y proporcional al poder criminal”, aseguró.

El exhorto propuesto por el dirigente del PRI va dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional para que, en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, “evalúen, fortalezcan e implementen sistemas tecnológicos de bloqueo, detección, identificación, seguimiento y respuesta frente a drones utilizados con fines criminales, con especial atención a las zonas de alta incidencia delictiva y con antecedentes de ataques con artefactos explosivos vía remota”.