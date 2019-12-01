Urge mejorar el alumbrado público para fortalecer la seguridad en Morelia: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 14:15:04

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- Ante los constantes problemas en el servicio de alumbrado público en Morelia, el diputado local Juan Carlos Barragán señaló que la falta de mantenimiento y planeación en este rubro ha afectado directamente la seguridad de las familias, luego de que por años el sistema ha sido administrado por gobiernos municipales encabezados por el PAN.

El legislador afirmó que un sistema de alumbrado eficiente es una herramienta clave para la prevención del delito, ya que mejora la visibilidad, facilita los patrullajes y permite una mejor respuesta ante emergencias. Sin embargo, subrayó que en la ciudad no basta con instalar lámparas, sino que se requiere una estrategia integral.

“La seguridad se debilita cuando las calles quedan a oscuras y nadie atiende las fallas. Gobernar es garantizar que los servicios funcionen siempre y que, cuando fallen, se reparen de inmediato”, expresó.

Barragán explicó que actualmente hace falta un modelo de mantenimiento proactivo, con brigadas especializadas, monitoreo constante y atención inmediata a reportes ciudadanos, para evitar que colonias enteras permanezcan días o semanas sin iluminación.

Asimismo, presentó una ruta clara para atender este problema, basada en dos ejes principales: la transición acelerada a tecnología LED, por su durabilidad, eficiencia y menor costo de mantenimiento, y la creación de senderos seguros, que conecten escuelas, paradas de transporte y zonas comerciales mediante iluminación adecuada, señalización y, en su caso, videovigilancia.

El diputado destacó que estas acciones deben realizarse con planeación estratégica y participación ciudadana. “Esto no se diseña desde un escritorio. Se construye caminando el territorio, escuchando a la gente, identificando puntos críticos y priorizando las colonias periféricas, donde la oscuridad golpea más fuerte”, concluyó.