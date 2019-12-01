Urandén reconoce respaldo de Torres Piña y llama a defender la transformación

Urandén reconoce respaldo de Torres Piña y llama a defender la transformación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 18:59:55
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Urandén, Michoacán, 3 de julio de 2026.- La visita de Carlos Torres Piña a la isla de Urandén, comenzó con una exhibición de canotaje, disciplina en la que la comunidad ha destacado a nivel nacional e internacional gracias al esfuerzo de sus jóvenes deportistas. Esa isla de la ribera del Lago de Pátzcuaro, cuenta con un medallista de oro en competencias internacionales y con varios jóvenes que actualmente se preparan y compiten en alto rendimiento.

Durante el encuentro, deportistas y habitantes de la comunidad expresaron la necesidad de recuperar las becas y los apoyos deportivos que permitan sostener la formación de nuevas generaciones, mejorar sus condiciones de entrenamiento y garantizar que el talento de Urandén pueda seguir representando con orgullo a Michoacán y a México.

Más adelante, en una reunión con autoridades comunales, habitantes de la isla agradecieron el respaldo que han recibido de Torres Piña en gestiones relacionadas con empleo, materiales y cemento para atender distintas necesidades de la comunidad. 

Recordaron que, durante su etapa como secretario de Gobierno, mantuvo una atención cercana y directa con Urandén, como no la habían recibido anteriormente.

Las autoridades reconocieron en Torres Piña a una persona que comprende la vida, las necesidades y las dificultades de las comunidades originarias, al provenir también de una comunidad purépecha como Paracho. Señalaron que esa identidad y cercanía le permitieron establecer un diálogo distinto, basado en el respeto, la escucha y la atención a las demandas comunitarias.

Torres Piña recalcó que es momento de cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y defender los logros de la Cuarta Transformación, porque sus programas, obras y políticas sociales han llevado beneficios concretos a Urandén y a muchas otras comunidades de Michoacán.

Afirmó que la transformación debe continuar con organización, unidad y participación comunitaria, fortaleciendo el deporte, generando oportunidades para las juventudes y garantizando que las comunidades indígenas sean escuchadas y atendidas con dignidad.

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