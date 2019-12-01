Fabiola Alanís encabeza encuestas rumbo a la Coordinación de MORENA en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 15:55:02

Morelia, Michoacán, 03 de Julio de 2026.- La diputada con licencia, Fabiola Alanís, lidera las preferencias ciudadanas rumbo a la Coordinación de MORENA en Michoacán, de acuerdo con las encuestas de la empresa Demoscopia.

Las decisiones de las y los encuestados favorecieron a Alanís Sámano en un 17.3%, cuyo escenario la posiciona en el primer peldaño de las mujeres del movimiento que buscan representar a la cuarta transformación en la entidad.

Mientras que la ex secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladyz Butanda, ocupa el segundo lugar con 9.8% en la medición, en tanto que en el tercer lugar se encuentra la ex secretaria de Educación, Gabriela Molina con el 3.1%.

En otro ejercicio de la misma casa encuestadora, se realizó a la ciudadanía la pregunta “si hoy fueran las elecciones para la gubernatura, ¿Por cuál partido votaría?”, cuya respuesta favoreció a Morena con el 35.7%, seguido de Acción Nacional con el 25.6%, el PRI con el 8.4%, MC con 5.9%, PVEM con 5.3% y PT con 4.8%.