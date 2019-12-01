Pátzcuaro es ejemplo de transformación, justicia y defensa de la soberanía: Torres Piña

Pátzcuaro es ejemplo de transformación, justicia y defensa de la soberanía: Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 20:43:59
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Pátzcuaro, Michoacán, 3 de julio de 2026.- Ante más de 400 personas reunidas en Pátzcuaro, Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación de defensa de la transformación y la soberanía, encabezó una asamblea informativa para compartir con el pueblo los avances de la transformación en Michoacán y refrendar el compromiso de mantener una política cercana, territorial y al servicio de las comunidades.

Como en las asambleas realizadas en otros municipios, Torres Piña estuvo acompañado de activistas sociales, defensores de los pueblos originarios, líderes comerciantes, integrantes de colectivos de madres buscadoras y representantes del gremio deportivo, quienes expresaron las principales necesidades y causas que se impulsan desde la región.

Durante su mensaje, el morenista destacó que Pátzcuaro ha sido uno de los municipios más beneficiados por los gobiernos de la Cuarta Transformación, a través de proyectos como el rescate del Lago de Pátzcuaro, la construcción del nuevo Mercado Municipal y los programas de Bienestar que llegan a miles de familias.

Torres Piña subrayó también los apoyos destinados a las comunidades indígenas, comuneros y autogobiernos del municipio, a los que reconoció como un ejemplo nacional de organización comunitaria, ejercicio de derechos y construcción de políticas públicas con justicia social.

Asimismo, celebró el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que representa un reconocimiento histórico a las comunidades originarias y una ruta para atender rezagos, fortalecer su autonomía y garantizar el desarrollo con identidad.

Finalmente, Carlos Torres Piña sostuvo que la defensa de la soberanía nacional tiene profundas raíces en Michoacán, pues forma parte de una larga historia de resistencia y protección del territorio encabezada por los pueblos originarios. 

Por ello, convocó a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y a defender los logros de la transformación frente a cualquier intento de retroceso.

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