Universidad Tecnológica de Morelia realiza colecta invernal para apoyar a adultos mayores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 15:28:45

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia llevará a cabo una colecta de prendas invernales destinadas al refugio Cristo Abandonado, como parte del servicio social de estudiantes de la Ingeniería en Diseño y Moda Industrial. La actividad tiene el propósito de reunir ropa y artículos para reforzar el apoyo a personas adultas mayores.

Aurora Monge Aguilar, integrante del grupo organizador, indicó que la iniciativa concentra su esfuerzo en ropa de invierno y accesorios para entregarlos durante una convivencia programada en diciembre. Señaló que el proyecto surge del interés estudiantil por contribuir a centros que requieran apoyo dentro del estado.

La colecta se realizará el miércoles 26 de noviembre en la explanada principal de la UTM, frente al edificio A, donde se instalará el centro de acopio. La convocatoria está abierta a la comunidad universitaria y al público en general.

Las donaciones pueden incluir suéteres, pijamas, toallas, bufandas, gorros, orejeras, calcetas, cobijas y artículos similares. Se aceptan prendas nuevas o de segunda mano siempre que conserven condiciones adecuadas de uso.