Unidad y resultados distinguen el trabajo de Octavio Ocampo, destaca Araceli Saucedo

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2026.- La unidad, el trabajo territorial y los resultados legislativos distinguen la trayectoria del diputado local Octavio Ocampo Córdova, afirmó la senadora de la República Araceli Saucedo Reyes, al participar en su Segundo Informe de Actividades Legislativas, donde reconoció su capacidad para mantener cohesionada a la familia perredista y su cercanía con los distintos sectores de Michoacán.

Ante militantes, autoridades municipales, representantes del PRD y simpatizantes, Araceli Saucedo destacó el liderazgo del diputado local y señaló que su capacidad de coordinación y comunicación ha permitido mantener la unidad dentro del partido.

Ante el Secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres y el

Coordinador Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía en la entidad, Carlos Torres Piña, la senadora también reconoció el trabajo de la presidenta estatal del PRD, Verónica García, así como de alcaldes, síndicos, regidores y estructuras municipales presentes en el encuentro.

En materia legislativa, sostuvo que el trabajo de un diputado debe medirse por el impacto de las propuestas que logran convertirse en reformas y generar resultados para la población. En ese sentido, reconoció a Ocampo Córdova por las iniciativas que ha impulsado en favor de mujeres, jóvenes, niñas, niños, el campo y diversos sectores sociales, varias de las cuales ya forman parte del marco legal estatal.

La senadora resaltó además el trabajo territorial del legislador, al señalar que ha recorrido municipios y comunidades de Michoacán para conocer de primera mano sus necesidades, sin distinguir entre municipios grandes o pequeños y recordó que mediante mesas de diálogo y foros sobre temas como medio ambiente y migración, Octavio Ocampo ha llevado las inquietudes de distintos sectores al Congreso del Estado.

Araceli Saucedo subrayó que esa combinación entre trabajo legislativo, gestión y presencia territorial ha permitido que diversos sectores tengan mayor visibilidad y voz en la agenda pública estatal y afirmó que el ejercicio de representación popular requiere escuchar a la ciudadanía y mantener una comunicación permanente con quienes enfrentan las distintas problemáticas del estado.

Finalmente, la senadora hizo un llamado a mantener la unidad de Michoacán frente a los desafíos que enfrenta el estado y sostuvo que el trabajo conjunto debe colocar por delante el interés de la entidad y expresó su respaldo para continuar recorriendo y trabajando por Michoacán.