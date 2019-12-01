Unidad y piso parejo, garantizados con reglas de Morena para 2027: Morón

Ciudad de México, a 07 de marzo de 2026.- En el marco del VII Consejo Nacional de Morena, el senador Raúl Morón Orozco manifestó su respaldo absoluto a los lineamientos y al calendario aprobados para definir las coordinaciones de Defensa de la Transformación en 17 entidades, incluido Michoacán, con miras al proceso electoral de 2027, y destacó que la unidad se verá fortalecida por medio de este procedimiento que garantiza el piso parejo entre aspirantes.

El legislador celebró la determinación del Consejo en torno a las encuestas como la herramienta democrática para elegir a las y los coordinadores en Defensa de la Transformación de las 17 entidades. Explicó que el proceso constará de un sondeo profundo que medirá la cercanía con el pueblo, la honestidad y la congruencia, para determinar a los mejores perfiles.

Morón enfatizó que la premisa fundamental de este proceso es la garantía de una competencia justa donde queda estrictamente prohibido el uso de recursos públicos de cualquier tipo y subrayó que Morena debe mantenerse como un ejemplo de civilidad política, por lo que llamó a acatar las reglas que estipulan que no se permitirá la entrega de dádivas, ni la organización de eventos ostentosos que busquen distorsionar la equidad mediante el poder económico o estructuras gubernamentales, entre algunas cosas más.

Finalmente, Raúl Morón adelantó que continuará con la construcción de la unidad con todos los sectores del pueblo de Michoacán y aseguró que con este proceso se fortalecerá la democracia en la entidad.