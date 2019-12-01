Unidad y organización la ruta para Morelia: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 19:45:00

Morelia, Michoacán, a 21 de febrero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán participó en la Asamblea Regional de Líderes Sociales, organizada por Francisco Zamudio Muñoz, donde reconoció el papel fundamental de las organizaciones sociales en el desarrollo de la ciudad y del estado.

Ante liderazgos comunitarios y activistas sociales, Barragán destacó que la transformación de Morelia y Michoacán será posible si se construye desde la base social, con la participación activa y organizada de la ciudadanía.

“Las organizaciones sociales son el corazón del desarrollo de nuestras comunidades. Antes de cualquier proyecto, están ustedes gestionando, tocando puertas y resolviendo problemas reales en el territorio”, expresó el legislador.

Durante su intervención, subrayó que la participación organizada permite detectar necesidades reales, fortalecer el tejido social y convertir las demandas ciudadanas en propuestas concretas de solución.

El diputado enfatizó que la transformación no depende únicamente de los gobiernos, sino de la unidad y el trabajo coordinado entre autoridades y sociedad organizada. “Solo organizados podremos avanzar; solo unidos podremos consolidar un proyecto de ciudad más justo, incluyente y con oportunidades para todas y todos”, afirmó.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de Francisco Zamudio Muñoz por generar espacios de diálogo y articulación entre liderazgos sociales, fundamentales para fortalecer la participación ciudadana y la construcción de acuerdos.