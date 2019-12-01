Unidad y organización en Morena: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 12:49:35

Morelia, Michoacán, a 31 de agosto de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán encabezó la instalación del Comité de la Sección 1178 de Morelia, como parte del proceso nacional de organización de Morena que impulsa la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, con el objetivo de fortalecer la vida interna del movimiento y mantener el contacto directo con el pueblo.

“Estos comités son espacios donde se construye la verdadera fuerza de Morena en la base, en la colonia, en la comunidad. Son el vínculo más cercano entre el pueblo y nuestro movimiento, y garantizan que la transformación siga avanzando”, señaló Barragán.

Militantes que participaron en la asamblea reconocieron la importancia de este esfuerzo de organización.

“Aquí nos sentimos escuchados, no es un comité de escritorio, es un comité de la gente, para la gente”, expresó la señora María Elena Gómez.

Mientras Jose Luis, aseguró que lo más valioso es que nos están invitando a participar, a ser parte de las decisiones y no solo a mirar desde afuera.

Barragán subrayó que la instalación del Comité de la Sección 1178 confirma que Morena sigue siendo un movimiento vivo, democrático y abierto, donde la gente tiene el papel central.

Finalmente, el legislador reiteró su compromiso de seguir recorriendo Morelia, mano a mano y casa por casa, para fortalecer la unidad del movimiento y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en que Morena debe ser siempre más territorio y menos escritorio.