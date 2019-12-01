Unidad, organización y trabajo por Morelia y Michoacán, coinciden Juan Carlos Barragán y Reginaldo Sandoval

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 14:29:54

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2025.- En un ambiente de respeto, diálogo y coincidencias, el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez sostuvo un encuentro con el líder del Partido del Trabajo en Michoacán, el diputado federal Reginaldo Sandoval Flores, con quien compartió la visión de fortalecer la unidad y organización del pueblo como base del proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la reunión, ambos legisladores destacaron la importancia de seguir trabajando de manera coordinada entre las fuerzas políticas que integran la coalición transformadora, con el objetivo de consolidar un Michoacán más justo, solidario y con oportunidades para todas y todos.

Barragán Vélez reconoció en Reginaldo Sandoval a un aliado comprometido con las causas sociales y con la defensa del pueblo trabajador.

“La unidad no se construye con discursos, sino con trabajo y resultados. Hoy más que nunca debemos mantenernos firmes, organizados y unidos por el bienestar de Michoacán y de México”, expresó el diputado de Morena.

Ambos coincidieron en que la ruta hacia el futuro de Michoacán debe construirse desde la colaboración, el compromiso social y la lealtad a los principios del movimiento.