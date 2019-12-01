Unidad, lo más importante para continuar la transformación: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 1 de febrero de 2026.– Con un llamado a la unidad como herramienta clave para continuar con la transformación, Gaby Molina acompañó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la secretaria General de Morena, Carolina Rangel Gracida, a la quinta sesión de las Jornadas de Defensa de la Soberanía Nacional, convocadas por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En el marco del evento, que contó con liderazgos de los 113 municipios y representantes populares, Gaby Molina señaló que la unidad política representa la base fundamental para dar continuidad al proyecto de nación. Afirmó que solo mediante un frente común se fortalece la soberanía y se entregan los resultados que demanda el pueblo michoacano, consolidando así un entorno de paz y bienestar social.

Asimismo, señaló que la suma de esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y las bases del partido blinda los avances conseguidos hasta ahora. Subrayó que la cohesión interna permite enfrentar los retos actuales, asegurando que la estructura partidista se mantenga sólida y enfocada en los principios de la transformación en cada región del territorio.

Por su parte, Carolina Rangel Gracida recordó el Plan Michoacán y subrayó que, para ganar la gubernatura en 2027, es indispensable la unidad de los más de 11 millones de afiliados al partido, dejando de lado el sectarismo, el individualismo y los intereses personales. Señaló que solo con la participación de todas y todos se consolidará el proyecto de la Cuarta Transformación.

Para cerrar el encuentro, Alfredo Ramírez Bedolla, ante vecinos de la colonia Unidos Santa Cruz y habitantes del Distrito 10, destacó los beneficios del Plan Michoacán impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien dijo le tiene un especial cariño a la entidad. Resaltó que Michoacán es el primer estado del país en garantizar becas desde nivel básico hasta universitario, beneficiando a niñas, niños y jóvenes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad.

El gobernador enfatizó que la Cuarta Transformación es un movimiento que surge del pueblo y que ha defendido la democracia “casa por casa y casilla por casilla”, enfrentando fraudes electorales. Señaló que gracias a los programas de bienestar impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, 13 millones de mexicanas y mexicanos, así como más de 400 mil michoacanos y michoacanas, han salido de la pobreza.

Ramírez Bedolla anunció que en Michoacán se llevarán a cabo 25 jornadas como la realizada este día, las cuales contemplan actividades informativas y de movilización social desde el ámbito legislativo y con la participación de actores políticos afines al gobierno federal, con el objetivo de difundir, debatir y respaldar decisiones del Estado mexicano relacionadas con la soberanía nacional.