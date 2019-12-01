Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- La unidad de las distintas expresiones de izquierda en Michoacán debe construirse a partir del diálogo, el respeto a las diferencias y una agenda común que responda a las necesidades de la población, sostuvo Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Luego de los encuentros sostenidos entre liderazgos de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el PRD y otras expresiones progresistas, Torres Piña destacó que la conformación del Frente Amplio de Izquierda representa una oportunidad para fortalecer el trabajo territorial y construir acuerdos por encima de las diferencias políticas.

El coordinador estatal recordó que esta ruta de entendimiento ha reunido a dirigentes partidistas, 39 presidentes municipales, 20 diputados locales y cuatro legisladores federales, quienes han participado en los esfuerzos de organización y diálogo para construir una agenda compartida de cara a 2027.

Torres Piña señaló que los encuentros de La 4T te escucha permiten que la unidad política tenga también un sentido social, al recoger directamente las principales preocupaciones de las distintas regiones de Michoacán, particularmente en materia de seguridad, apoyo al campo y desarrollo económico.

Finalmente, reiteró que las puertas del Frente Amplio de Izquierda permanecen abiertas a otras expresiones políticas y sociales dispuestas a participar en el diálogo, bajo la premisa de que las coincidencias deben estar por encima de los intereses personales y que la construcción de acuerdos debe tener como prioridad el bienestar de las y los michoacanos.