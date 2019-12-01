Unidad de las izquierdas debe construirse con diálogo y sin renunciar a nuestra esencia: PRD Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 15:31:22

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- El PRD Michoacán, en voz de Octavio Ocampo y la senadora Araceli Saucedo Reyes, planteó durante un encuentro con Carlos Torres Piña que las izquierdas y las fuerzas progresistas caminen juntas para impulsar el desarrollo de Michoacán.

Ocampo anunció el inicio de una ruta de diálogo para construir una política de alianzas con partidos de izquierda y fuerzas progresistas en la entidad. Explicó que el acuerdo de la Asamblea Estatal del PRD abre la posibilidad de construir una agenda común a partir del trabajo territorial del movimiento para recuperar la Grandeza de Michoacán.

El promotor destacó que las coincidencias entre las izquierdas permiten poner en el centro de ese diálogo el bienestar de las familias michoacanas y la justicia social.

Por su parte, la senadora Araceli Saucedo Reyes recordó la trayectoria democrática del PRD en Michoacán y destacó el trabajo de unidad y organización territorial encabezado por Octavio Ocampo y la presidenta estatal del partido, Verónica García Reyes.

Saucedo Reyes señaló que, tras meses de análisis y debate, las estructuras del partido coincidieron en la importancia de propiciar un reencuentro entre las distintas expresiones de izquierda y construir acuerdos para atender los retos políticos, sociales y económicos de Michoacán y del país.

En su turno, Carlos Torres Piña calificó de histórico el acercamiento y agradeció la disposición al diálogo de la Asamblea Estatal del PRD. Reconoció el trabajo territorial de Ocampo y García Reyes, así como el acompañamiento de la senadora Saucedo Reyes, del coordinador parlamentario Conrado Paz Torres y de los gobiernos municipales emanados del partido.

Torres Piña evocó el legado democrático de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, y sostuvo que caminar juntos permitirá a las izquierdas hacer frente a los proyectos conservadores y contribuir a la estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo de Michoacán.