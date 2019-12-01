Unidad, clave para llegar fortalecidos al 2027: Ernesto Núñez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 19:23:41

Morelia, Michoacán a 27 de octubre de 2026.– El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar consideró que la unidad entre las distintas fuerzas políticas que comparten una visión de transformación será fundamental para construir acuerdos y llegar fortalecidos al proceso electoral de 2027.

El también dirigente del partido en Michoacán señaló que, por encima de las aspiraciones personales, debe prevalecer el interés colectivo, así como la disposición al diálogo y al trabajo conjunto para responder a las necesidades de la ciudadanía.

“Hoy más que nunca necesitamos unidad, madurez política y voluntad para construir acuerdos. El 2027 nos exige llegar fortalecidos, con un proyecto sólido y con la convicción de que, cuando trabajamos juntos, podemos alcanzar mejores resultados”, expresó.

Núñez Aguilar destacó que Michoacán requiere liderazgos comprometidos, capaces de encontrar coincidencias y privilegiar los objetivos comunes por encima de las diferencias, pues aseguró que la fortaleza de cualquier proyecto político se construye a partir de la suma de esfuerzos.

Asimismo, sostuvo que el Partido Verde continuará trabajando para consolidar su presencia territorial, fortalecer sus estructuras y mantener la cercanía con las y los michoacanos, convencido de que el diálogo y la coordinación serán determinantes en los próximos retos políticos.

Finalmente, Ernesto Núñez reiteró que el camino hacia 2027 debe construirse con responsabilidad, respeto y apertura, privilegiando la unidad como una herramienta para dar continuidad a los proyectos que buscan el desarrollo y bienestar de Michoacán.