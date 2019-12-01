Unicef y la SCJN renuevan acuerdo para fortalecer protección de la infancia

21 de Enero de 2026
Ciudad de México, a 21 de enero 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), renovaron su acuerdo orientado a fortalecer la protección y las garantías de los derechos de la infancia en el sistema penal del país.

Mediante un comunicado, el máximo tribunal de la República Mexicana l informó que suscribió el convenio de colaboración con la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Dicho documento establece las “bases generalizadas” para garantizar el acceso efectivo a la justicia a niños y adolescentes a través de distintas iniciativas de sensibilización y de fortalecimiento institucional.

El convenio fue firmado por el ministro presidente de la SCJ, Hugo Aguilar y por el representante de la organización en México, Luis Fernando Carrera.

En ese sentido, la corte indicó que el acuerdo sirve para subrayar su compromiso con “mejorar las condiciones de vida de quienes, históricamente, han estado en desventaja y han sido excluidos del sistema de justicia”.

