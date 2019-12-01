Una casa propia es un acto de justicia social: Fabiola Alanís 

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2026.- Las más de 82 mil viviendas que se construyen en Michoacán con el programa Vivienda para el Bienestar representan uno de los mayores actos de justicia social para las familias del estado, afirmó la diputada Fabiola Alanís, en el marco del evento que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Morelia.

La legisladora destacó que el programa registra un avance de 22 por ciento en el estado y que, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la meta del Infonavit pasó de 24 mil a 50 mil viviendas. Recordó que más de 180 mil derechohabientes michoacanos del Infonavit ganan menos de tres salarios mínimos y que antes prácticamente no se construía vivienda para ellos.

Explicó que en Michoacán existe una demanda de vivienda nueva de más de 270 mil unidades, por lo que este solo programa del Gobierno de México ayudará a la atención de cerca de una tercera parte de este número.

La integrante del Grupo Parlamentario de Morena afirmó que durante décadas tener una casa propia fue un privilegio de unos cuantos y que hoy, con la transformación, la vivienda vuelve a ser un derecho.

Subrayó que la justicia también llega a quienes ya tenían un crédito, porque en Michoacán este programa contempla reestructurar más de 100 mil créditos impagables del Infonavit y del Fovissste, además de entregar 20 mil escrituras y más de 5 mil créditos para mejorar viviendas.

Resaltó que 64 por ciento de las viviendas asignadas en el país son para mujeres, y que para quienes sostienen solas sus hogares una casa propia significa dejar de pagar renta y tener un lugar seguro para sus hijas e hijos.

La diputada Fabiola Alanís señaló que la inversión de más de 49 mil millones de pesos también es una herramienta para la reactivación de la economía local y la generación de empleo; por eso, con este tipo de políticas de la Cuarta Transformación, la justicia social y el crecimiento económico se convierten en los pilares del desarrollo con bienestar.