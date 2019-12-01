Un acto de justicia social la prohibición del endeudamiento en Michoacán: Reyes Galindo

Un acto de justicia social la prohibición del endeudamiento en Michoacán: Reyes Galindo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 17:20:22
Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- “Con la aprobación de la reforma constitucional en el Congreso de Michoacán para prohibir la deuda pública a largo plazo, blindamos el futuro de las próximas generaciones de ciudadanas y ciudadanos; por ello el Partido del Trabajo votó a favor de este acto que hace justicia social a toda nuestra gente”, indicó Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del PT en el legislativo local.

El líder de la bancada petista, destacó lo generoso de esta reforma constitucional de no más deuda, al señalar que las próximas administraciones estatales ya no podrán dañar más los bolsillos de las familias de esta entidad, y por ello calificó como un tema de justicia social generacional y de 
cumplimiento de un compromiso ético con el pueblo de Michoacán.

“Hoy las izquierdas estamos más unidas que nunca en el Congreso de Michoacán, juntos avanzamos con paso firme para acabar con los malos manejos financieros que solo mermaban la economía de nuestras familias, dimos un golpe a la corrupción y a la irresponsabilidad de los gobiernos que históricamente endeudaban a nuestra gente”, externó Reyes Galindo.

Asimismo, hizo un reconocimiento al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, por su eficiencia para llevar las finanzas de la entidad, después de haber recibido un estado con arcas tan lastimadas y con la inercia de un endeudamiento que parecía no tener fin y que hoy, dijo, bajo su gestión y con acciones concretas como esta reforma constitucional, la realidad ha cambiado y hemos pasado de la incertidumbre al orden. 

“En este gobierno estatal, este gobierno de la cuarta transformación, reconocemos las finanzas
sanas, la responsabilidad financiera y la transparencia de los recursos. Desde el Congreso de Michoacán, en el Partido del Trabajo cerramos filas para frenar el endeudamiento irresponsable en el  Estado y abrimos la mano generosa a la infraestructura y obras públicas del desarrollo que tengan los municipios”, acotó el congresista.

